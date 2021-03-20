مصر.. وفاة أحد نجوم مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” و”رأفت الهجان”

كل الوطن – وكالات: رحل أمس، الفنان المصري الكبير عبد الوهاب خليل عن عمر ناهز 81 عاما، حيث إنه مواليد 12 مايو عام 1940، الذى اشتهر بدور “عم مدني” في مسلسل “لن أعيش فى جلباب أبي”.

وشارك الفنان عبد الوهاب خليل في الكثير من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحا كبيرا منها، دموع فى عيون وقحة، رأفت الهجان، ميراث الشر، القطار الأخير، لن أعيش في جلباب أبي، الطريق إلى الحقيقة، غريب في المدينة، تامر وشوقية، الإمام مالك، ساكن قصادي، شاهد إثبات، بوابة الحلواني، نفق الشيطان.

الفنان عبد الوهاب خليل له الكثير من الأعمال الناجحة في السينما منها، الخيط الرفيع، أحضان الخوف، الدخيل، اليتيم والحب، أسوار المدابغ، الحب المر، وبالوالدين إحسانا، الرجل الآخر، عاشق الروح، أختي، ولد وبنت، حب فوق البركان، دنيا الله، إمبراطورية المعلم، إبن الجبل، وغيرها.

المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409436