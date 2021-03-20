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سفارة المملكة في اليابان تحذر المواطنين من آثار زلزال “مياغي”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : السبت 20 مارس 2021 - 1:54 مساءً
سفارة المملكة في اليابان تحذر المواطنين من آثار زلزال “مياغي”

كل الوطن – الرياض: حذرت سفارة المملكة في اليابان المواطنين من آثار زلزال “مياغي”وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم السبت إنها تتابع آثار الزلزال في “مياغي”بقوة (7.2)درجة، وتهيب بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، حيث أصدرت السلطات تحذيرًا من احتمالية حدوث تسونامي في بعض المناطق الساحلية، منوهة إلى أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين: (09055833862 – 0335895242 )

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الجدير بالذكر أن زلزالاً بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر في مقاطعة مياغي شمال اليابان، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الزلزال الذي وقع في شمال البلاد اليوم ضرب مناطق دمرها زلزال عام 2011، مضيفة أنه تسبب في موجة تسونامي بارتفاع متر.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409443

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