واقعة تحرش بامرأة بوضح النهار في جدة تُفجّر غضبا في السعودية! (فيديو)

كل الوطن – الرياض: أثار فيديو متداول لشخص يحاول التحرش بامرأة أمام مركز تجاري في مدينة جدة السعودية غضبا عارما في المملكة.

ويظهر الفيديو شابا وهو يسير بين السيارات نحو امرأة منقبة، ويحاول التحرش بها ومضايقتها، ثم يهم بمغادرة المكان بعد نقاش بينه وبينها.

#المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي بالسابق شاهدنا حالات تحرش واليوم نشاهد حالة جديدة ضحيتها أمرأة مسنة!؟

عشان نتخلص من الكلاب البشريه يجب أن يكون هناك قانون رادع للمتحرشين ليكونوا عبره وعظة لغيرهم

وعقاب صارم لكل من يبرر التحرش لأي سبب حتى نتخلص من تبرير التحرش الذي يعطي القوه للمتحرشين pic.twitter.com/wF1rrJIpAs — محمد بن عبدالله🇸🇦 (@mhommad_1984) March 20, 2021

ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسما باسم #المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي، الشخص الذي قيل إنه ظهر في الفيديو وأقدم على الفعل المشين، داعين السلطات الأمنية لسرعة القبض عليه ومحاسبته حتى يكون عبرة لغيره.

متستره وعبايتها سودا وفاضيه ومتنقبه وماشيه حالها حال نفسها وش عذركم للمتحرشين هالمره؟؟؟؟

المتحرش قذر واللي يبرر التحرش اقذر منه لانه مشروع متحرش هذا اذا ماكان زيه بس ماانفضح

#المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي — ⚢ (@iVll9_) March 20, 2021

وهذه ليست الحادثة الأولى أو الوحيدة التي تشهدها شوارع المملكة وتثير سخط المواطنين، فمن فترة قريبة ألقت شرطة منطقة الشرقية القبض على صاحب فيديو متداول يظهر تحرشه بفتيات.

أي شخص أياً كان ثقافته أو دينه أو لونه يعطي أي مبرر للتحرش بدعوي ما ترتديه المرأة هو شخص مريض ومشارك في الفعل وعلينا جميعاً معاملته معاملة المتحرش ذاته#المتحرش_محمد_عمر_الزعاقيpic.twitter.com/AwDBF90bHl — يائيل 'ۦ🇺🇸 (@dfvcc20) March 20, 2021

كما سارعت النيابة العامة السعودية للتحقيق في واقعة أخرى ضجت بها مواقع التواصل في المملكة لاعتداء شاب بالضرب على فتاة في محافظة حفر الباطن.

وينص نظام مكافحة التحرش في السعودية، الذي بدأ العمل به في عام 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409468