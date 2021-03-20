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واقعة تحرش بامرأة بوضح النهار في جدة تُفجّر غضبا في السعودية! (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : السبت 20 مارس 2021 - 6:08 مساءً
واقعة تحرش بامرأة بوضح النهار في جدة تُفجّر غضبا في السعودية! (فيديو)

كل الوطن – الرياض: أثار فيديو متداول لشخص يحاول التحرش بامرأة أمام مركز تجاري في مدينة جدة السعودية غضبا عارما في المملكة.

ويظهر الفيديو شابا وهو يسير بين السيارات نحو امرأة منقبة، ويحاول التحرش بها ومضايقتها، ثم يهم بمغادرة المكان بعد نقاش بينه وبينها.

ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسما باسم #المتحرش_محمد_عمر_الزعاقي، الشخص الذي قيل إنه ظهر في الفيديو وأقدم على الفعل المشين، داعين السلطات الأمنية لسرعة القبض عليه ومحاسبته حتى يكون عبرة لغيره.

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وهذه ليست الحادثة الأولى أو الوحيدة التي تشهدها شوارع المملكة وتثير سخط المواطنين، فمن فترة قريبة ألقت شرطة منطقة الشرقية القبض على صاحب فيديو متداول يظهر تحرشه بفتيات.

كما سارعت النيابة العامة السعودية للتحقيق في واقعة أخرى ضجت بها مواقع التواصل في المملكة لاعتداء شاب بالضرب على فتاة في محافظة حفر الباطن.

وينص نظام مكافحة التحرش في السعودية، الذي بدأ العمل به في عام 2018، على فرض عقوبات مشددة تتضمن السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية باهظة على المدانين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409468

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