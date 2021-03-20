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الصحة السعودية تجيب على سؤال غريب: أنا “أكسفورد” وخطيبي “فايزر” فهل أتزوجه؟

كل الوطن - فريق التحرير
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 44 ثانيةآخر تحديث : السبت 20 مارس 2021 - 6:50 مساءً
الصحة السعودية تجيب على سؤال غريب: أنا “أكسفورد” وخطيبي “فايزر” فهل أتزوجه؟

كل الوطن – متابعات: تلقت وزارة الصحة السعودية سؤالا غريبا من فتاة، أبدت خوفها من الارتباط بخطيبها، بعد تلقيه لقاح كورونا من نوع “فايزر”، رغم حرصها على تعاطيه لقاح أكسفورد “أسترازينيكا”.

وعزت الفتاة ذلك الشك إلى الشائعات المنتشرة في هذا الجانب، على حد تعبيرها.

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فقالت في سؤالها لـ”الصحة”: “‏‎‎‎‎لو سمحت أنا حاطة لقاح أكسفورد (أسترازينيكا).. خطيبي أخذ لقاح فايزر، وانتشر كلام مفاده إنه ما يصلح تتزوجون، وخوفوني كثير، هل الكلام هذا صحيح أم إشاعة”.

ولم تتوانَ وزارة الصحة في الرد على السؤال في إطار حملتها التوعوية والصحية المتعلقة باللقاحات بشتى أنواعها، حيث قالت الصحة عبر (937): ‏‎”غير صحيح، ولا توجد توصيات علمية بذلك، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية”.

المصدر: صحيفة سبق

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409471

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