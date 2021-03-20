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روسيا تدين استهداف الحوثيين مصنع “أرامكو” في السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : السبت 20 مارس 2021 - 6:53 مساءً
روسيا تدين استهداف الحوثيين مصنع “أرامكو” في السعودية

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إدانة موسكو الشديدة استهداف مصنع تابع لشركة “أرامكو السعودية” من قبل جماعة الحوثي الارهابية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن روسيا “تدين بشدة” الضربة الصاروخية التي وجهت إلى المصنع الواقع بالقرب من العاصمة السعودية الرياض. وأضاف البيان: “نناشد بإلحاح جميع أطراف النزاع في اليمن الامتثال الصارم لقواعد القانون الدولي الإنساني والتخلي الفوري والتام عن عمليات قتالية تسبب دمار البنية التحتية المحلية وسقوط ضحايا في صفوف المدنيين”.

كما أكدت الوزارة تمسك موسكو وموقفها الداعي إلى “الوقف العاجل للعنف في اليمن وبناء عملية تفاوضية يمنية واسعة تهدف إلى بلورة حل شامل ومبني على مراعاة المصالح الشرعية لجميع الأطراف للمشكلات العديدة التي تواجهها هذه الجمهورية والدول المجاورة”.

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وجدد البيان عزم موسكو بذل كل جهودها لتحقيق هذا الهدف عبر اتصالاتها مع “أبرز القوى السياسية في الجمهورية اليمنية والجهات الخارجية المعنية”.

وفي وقت سابق أعلنت السعودية تعرض مصفاة الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة، ما أدى إلى نشوب حريق في منشأة تابعة لشركة “أرامكو”.

المصدر: تاس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409474

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