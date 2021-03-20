تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنغضب في السعودية.. لص يعتدي على سيدة بعنف ويسقطها أرضا أمام طفلتها (فيديو)كل الوطنروسيا تدين استهداف الحوثيين مصنع “أرامكو” في السعوديةكل الوطنقطر تعلن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور لكافة العمالكل الوطنشاهد.. الحيوانات تخرج من سباتها الشتوي في حدائق الحيوان الروسيةكل الوطنحائل: القبض على صاحب مركبة قام بصدم أحد قائدي الدراجات الناريةكل الوطنعادل الجبير يقارن بين التزام إدارتي بايدن وترامب بالدفاع عن السعوديةكل الوطنمصر.. مواطنة توقف السيسي لتشتكي والرئيس المصري يقدم وعداكل الوطنمصر.. وفاة أحد نجوم مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” و”رأفت الهجان”كل الوطنطليق كيم كارداشيان يصبح أغنى رجل داكن البشرة بتاريخ أمريكاكل الوطن3 مساجد كبرى في فرنسا ترفض حظر الذبح الحلال

غضب في السعودية.. لص يعتدي على سيدة بعنف ويسقطها أرضا أمام طفلتها (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
اخبار عاجلة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : السبت 20 مارس 2021 - 7:14 مساءً
غضب في السعودية.. لص يعتدي على سيدة بعنف ويسقطها أرضا أمام طفلتها (فيديو)

في حادث أثار أصداء واسعة في السعودية، تعرضت سيدة لاعتداء عنيف وسرقة من قبل لص في العاصمة الرياض، بينما وجه ناشطون إلى السلطات مطالبات للتعامل مع المجرم.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا مراقبة لسيدة اعترضها لص انتزع حقيبتها بالقوة وأصابها بطريقة عنيفة قبل أن يلوذ بالفرار، فيما أشار المستخدمون إلى أن الجريمة وقعت أول أمس الأربعاء داخل حي الجرادية بالرياض.

وبدا في الفيديو أن السيدة كانت مع طفلة حينما تحدث معها الرجل ثم بدأت تنفعل عليه وتبتعد عنه لكنه لاحقها بعد أن حاولت الهرب منه إلا أنه أمسكها وخطف منها حقيبتها بعد أن اعتدى عليها ودفعها بقوة حتى ارتطمت بجدار وسقطت على الأرض.

وفر المهاجم من الموقع وتركها ملقاة على الأرض، وظهرت الطفلة الصغيرة وهي تسير تجاه والدتها وهي في حالة إغماء.

اقرأ أيضا...

وأثار هذا الحادث غضبا لدى سعوديين وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المختصة بسرعة الوصول إلى الجاني، وإيقاع أشد العقوبات بحقه.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409477

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.