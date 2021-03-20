غضب في السعودية.. لص يعتدي على سيدة بعنف ويسقطها أرضا أمام طفلتها (فيديو)

في حادث أثار أصداء واسعة في السعودية، تعرضت سيدة لاعتداء عنيف وسرقة من قبل لص في العاصمة الرياض، بينما وجه ناشطون إلى السلطات مطالبات للتعامل مع المجرم.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من كاميرا مراقبة لسيدة اعترضها لص انتزع حقيبتها بالقوة وأصابها بطريقة عنيفة قبل أن يلوذ بالفرار، فيما أشار المستخدمون إلى أن الجريمة وقعت أول أمس الأربعاء داخل حي الجرادية بالرياض.

وبدا في الفيديو أن السيدة كانت مع طفلة حينما تحدث معها الرجل ثم بدأت تنفعل عليه وتبتعد عنه لكنه لاحقها بعد أن حاولت الهرب منه إلا أنه أمسكها وخطف منها حقيبتها بعد أن اعتدى عليها ودفعها بقوة حتى ارتطمت بجدار وسقطت على الأرض.

شاهد: لص يعترض امرأة ويعتدي عليها بالضرب ويدفعها بقوة تجاه جدار في #حي_الجرادية ب #الرياضpic.twitter.com/3DsJCmH9oO — مشاهد المملكة (@mashaed12) March 19, 2021

وفر المهاجم من الموقع وتركها ملقاة على الأرض، وظهرت الطفلة الصغيرة وهي تسير تجاه والدتها وهي في حالة إغماء.

وأثار هذا الحادث غضبا لدى سعوديين وطالب ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي السلطات المختصة بسرعة الوصول إلى الجاني، وإيقاع أشد العقوبات بحقه.

😭😭😭 يالله لازم يتم القبض عليه والتشهير فيه وتنزل فيه اقسى العقوبات كيف كذا له قلب يعتدي على حرمه بطريقه ذي وقدام بنتها #لص_الرياض — 😊 (@Alotibiy111) March 19, 2021

#حي_الجرادية

الي ادمى قلبي انه مارحم لاالمراه ولاطفلتها وهاذاء مجرم خطير او متعاطي شي — علي الجوفي (@69alial) March 19, 2021

#حي_الجرادية قبل امس الاربعاء في الجرادية الحرمة طلعت مع بنتها الصغيرة تعرض لها ابن حرام ضربها وسرق شنطتها راح تركها مرمية ع الارض حسبي الله علية ونعم الوكيل pic.twitter.com/UDpUUbitH5 — سلطان الحربي (@alharbi_4555) March 19, 2021

المصدر: وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409477