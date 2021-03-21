د. عبدالمجيد الجلاَّل: مجلس الوزراء يرفض الحلول العسكرية لأزمتي سورية واليمن!

في جلسة مجلس الوزراء المُنعقدة بتاريخ 16 مارس 2021 تطرق المجلس إلى أزمتي سورية واليمن ، كأحد أبرز أزمات المنطقة ، الأشد تعقيداً ، وتأزيماً ، وقتلاً وتهجيراً.

عن الأزمة السورية ، أكد المجلس على أهمية استمرار دعم جهود حل الأزمة ، وإيجاد مسارٍ سياسي ، يُفضي إلى تسوية ، تؤدي إلى استقرار الوضع في سورية، بما يكفل أمن شعبها ، ويحميه من المنظمات الإرهابية ، والميليشيات الطائفية ، التي تُعطل الوصول إلى حل حقيقي.

ويأتي بيان مجلس الوزراء ، في سياق اهتمام إقليمي ودولي ، بإيجاد حل نهائي يُعيد الاستقرار والسلام إلى سورية ، وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2015 .

ولكن المُعضلة الأساسية في حل أزمة سورية ، تكمن في الموقف الروسي ، الذي لم يكتف باستخدام أسلحة الدمار والقتل ضد شعبٍ أعزل ، بل ظل يُساند بقوة وحشية رئيس النظام بشار الأسد ، في سفك دماء السوريين ، ويرفض تماماً المطالبات الإقليمية والدولية بخروج رئيس النظام من المشهد السياسي ، والتوافق على شخصية وطنية سورية ، تعمل على جمع الشتات السوري ، وبناء دستور جامع ، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مواعيد محددة يتم الاتفاق عليها.

لذا ، ينبغي على المجتمع الدولي ، الذي ظل شاهد زور على المأساة السورية ، التحرك ، بجدية ، لمُعاقبة روسيا ، على انتهاكاتها الوحشية لحقوق الإنسان السوري ، وإجبارها على إنهاء دعمها لبشار الأسد ، وإلزامها بتنفيذ القرار الدولي 2254 ، خاصة في ظل إدارة أمريكية جديدة تتوعد روسيا بأنَّها لن تفلت من العقاب الدولي على جرائمها !

إلى جانب الأزمة السورية ، تطرق مجلس الوزراء إلى الأزمة في اليمن ، وأكد دعمه لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث ، للوصول إلى وقفٍ شامل ، لإطلاق النار ، والبدء بعملية سياسية شاملة ، والتأكيد على أهمية تمديد حظر السلاح على إيران ، في ظل استمرار تزويدها الميليشيات الحوثية ، بالطائرات المُسيّرة المُستخدمة في إرهاب اليمنيين ، واستهداف المدنيين ، والأعيان المدنية في المملكة .

بهذا الشأن ، يرى معظم المراقبين للشأن اليمني ، بأنَّ ميليشيات الحوثي هي المُعرقلة لكافة الحلول السياسية المطروحة ، ما يعني بالضرورة ، قيام المبعوث الأممي إلى اليمن ، بالعمل على تفعيل القرار الدولي 2216 المُجمد منذ نحو ست سنوات ، والذي تضمنت فقراته ، أسس الحل السياسي في اليمن ، ولكن المصالح المُتضاربة للدول الكبرى في مجلس الأمن ، حالت ، ولا تزال دون تطبيقه !

خلاصة القول ، تظل المملكة العربية السعودية ، تمارس كل الأدوار الممكنة ، لإطفاء الحرائق المُشتعلة ، في المنطقة ، ولكن تظل المُشكلة في استمرار سياسات إيران في إذكاء الصراعات ، ونشر الفوضى ، وإدامة الأزمات ، دون مواجهة دولية جادة لكبح جماح سياساتها التوسعية والعدوانية .

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409481