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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى “وقف العدوان” على السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-21T19:32:08+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأحد 21 مارس 2021 - 7:32 مساءً
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى “وقف العدوان” على السعودية

كل الوطن – وكالات: دان الاتحاد الأوروبي الهجوم الأخير الذي نفذته جماعة “أنصار الله” الحوثية على منشأة نفطية في العاصمة السعودية الرياض، مشددة على ضرورة “وقف العدوان” على المملكة.

وقالت هيئة السياسة الخارجية الأوروبية، في بيان أصدرته، إن الاتحاد “يدين هجوم الأمس الذي نفذ بطائرات مسيرة ضد منشأة نفطية في الرياض، والذي تبنته أنصار الله”، مضيفة أن العملية تمثل “آخر حلقة في سلسلة من الهجمات الخطرة التي تستهدف المواقع بمختلف مناطق السعودية”.

واعتبرت الهيئة أن “ذلك يعرض المدنيين والبنية التحتية الحيوية للخطر”، مشددة على أنه “لا بد من وقف هذا العدوان”.

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وقال البيان إن مثل هذه الهجمات تؤدي إلى “تكثيف المواجهات والضربات والعنف بداخل اليمن، والتي يتحمل المدنيون، وبينهم الأطفال، وطأتها”، مجددا رفض الاتحاد الأوروبي كافة العمليات التي تستهدف اليمنيين.

وتابع أن الهجمات داخل وحول اليمن تقوض من جهود المبعوث الأممي، مارتين غريفيث، وتؤخر فرص حل النزاع، مطالبا الأطراف كافة بالوفاء بالتزاماتها والتعاون معه للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409486

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