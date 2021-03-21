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السعودية.. خطأ في الترجمة يتسبب في دفن هندي على الطريقة الإسلامية والمطالبة باستخراج رفاته

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : الأحد 21 مارس 2021 - 8:07 مساءً
السعودية.. خطأ في الترجمة يتسبب في دفن هندي على الطريقة الإسلامية والمطالبة باستخراج رفاته

كل الوطن – الرياض: أفاد مسؤولون في القنصلية الهندية لدى السعودية، بأنه سيتم استخراج رفات رجل هندي غير مسلم، يدعى سانجيف كورما شرما، دفن بالبلاد حسب الطريقة الإسلامية، بسبب خطأ في ترجمة إحدى وثائقه.

وأبلغ مسؤول القنصلية، جاي رام ثاكور، رئيس وزراء ولاية هيماشال براديش، التي ينحدر منها المتوفى الهندي، أنهم تواصلوا مع المسؤولين في السعودية، وأنهم أكدوا لهم حدوث خطأ في ترجمة إحدى الوثائق حول ديانة المتوفى من قِبل المترجم، معربين عن رغبتهم في استخراج رفات المتوفى بناء على طلب أسرته لدفنها في الهند.

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وأشار جاي رام ثاكور إلى أن مسؤولين من القنصلية الهندية يوجدون حاليا في محافظة جازان السعودية، حيث كان يعمل المتوفى، ودفن بأحد مقابرها.

ووفقا لموقع “سبق” السعودي، عمل سانجيف كورما شرما في السعودية سائقا ثلاث سنوات، وتوفي بسكتة قلبية في 24 يناير الماضي، وطالبت أسرته بإعادة جثمانه إلى الهند عقب دفنه في السعودية، بعد خطأ وقع فيه المترجم الموكل من قبل القنصلية الهندية، في ترجمة إحدى الوثائق وديانته.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409492

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