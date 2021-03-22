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الوضعية الأفضل للجسم خلال النوم

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 22 مارس 2021 - 12:05 مساءً
الوضعية الأفضل للجسم خلال النوم

كل الوطن – وكالات: قال طبيب الأعصاب الروسي، يفغيني سوكوف، إن وضعية جسم الإنسان أثناء النوم، تلعب دورا مهما في صحة القلب والجهاز التنفسي.

وأوصى يفغيني في مقابلة مع صحيفة “أرغومنتي اي فاكتي”، بالاستلقاء على الجانب الأيمن وثني الساقين والذراعين قليلا، موضحا أن هذه الوضعية تقي القلب والرئتين من الضغط وتجعله في وضعية مريحة.

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بالإضافة إلى ذلك، حث سوكوف على تجنب النوم على البطن، لأنه في هذا الوضع يدير الشخص رأسه إلى جانب واحد، مما يؤدي إلى التواء الشرايين والأوردة في الرقبة.

كما أوصى الطبيب بتجنب النوم على الظهر نظرا لأن الشحص في هذه الوضعية تكون الساقين والذراعين مستقيمة، ما يجعل الجسم في وضع غير مريح بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يرتخي اللسان إلى آخر الحلق ويعيق التنفس بشكل خطير.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409503

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