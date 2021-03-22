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بالفيديو.. روسيا تطلق 38 قمرا صناعيا لعدة دول من بينها السعودية والإمارات وتونس

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 22 مارس 2021 - 12:11 مساءً
بالفيديو.. روسيا تطلق 38 قمرا صناعيا لعدة دول من بينها السعودية والإمارات وتونس

كل الوطن – وكالات: أعلنت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” أن صاروخ “سويوز 2.1a” انطلق صباح اليوم الاثنين، من قاعدة “بايكانور” وعلى متنه 38 قمرا صناعيا من 18 دولة، بينها 3 دول عربية.

وبالإضافة إلى الأقمار الصناعية لكل من تونس والسعودية والإمارات، تحمل مركبة “سويوز-2.1a” الروسية، أقمارا صناعية لألمانيا وكورويا الجنوبية واليابان وكندا والأرجنتين وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى.

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وكان من المقرر أن تتم عملية الإطلاق يوم السبت الماضي، إلا أن “روسكوسموس” قررت إرجاءها بسبب الظروف المناخية، لضمان سلامة الأقمار الصناعية.

تجدر الإشارة إلى أنه من بين الأقمار الصناعية التي حملها صاروخ “سويوز” الروسي، القمر الصناعي التونسي “تحدي واحد”، أول قمر صناعي عربي وإفريقي مصنع بإمكانيات محلية بنسبة 100%، أشرف على صناعته مهندسون تونسيون في شركة “تالنات” المختصة في التكنولوجيا والبرمجيات والنظم الإلكترونية والأنشطة الهندسية.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409506

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