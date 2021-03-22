تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمصر تشهد كوراث بسبب الطقس وسقوط مآذن الجوامعكل الوطندراسة تكشف عن كيفية درء خطر الخرف لدى الرجال والنساء!كل الوطن“هرمون الجوع” يؤثر على اتخاذ القرارات النقدية لدى الإناثكل الوطنالوضعية الأفضل للجسم خلال النومكل الوطنمقلب في الملاهي السعودية.. الكشف عن هوية ضحايا برنامج رامز جلال الجديدكل الوطنالاتحاد الأوروبي يدعو إلى “وقف العدوان” على السعوديةكل الوطنوفاة الطبيبة والكاتبة المصرية نوال السعداويكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: مجلس الوزراء يرفض الحلول العسكرية لأزمتي سورية واليمن!كل الوطنروسيا تدين استهداف الحوثيين مصنع “أرامكو” في السعوديةكل الوطنقطر تعلن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور لكافة العمال

مصر تشهد كوراث بسبب الطقس وسقوط مآذن الجوامع

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-22T13:46:19+03:00
تقاريرعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 22 مارس 2021 - 1:46 مساءً
مصر تشهد كوراث بسبب الطقس وسقوط مآذن الجوامع

كل الوطن – وكالات: شهدت مصر خلال الساعات الماضية العديد من الكوارث، حيث تسبب الطقس السيء في انهيار بعض مآذن المساجد.

وانهارت مأذنة مسجد قرية خنيزه، ومأذنة مسجد الجنينة بقرية الحدين بكوم حمادة، وأجزاء من مأذنة مسجد أبوبكر الصديق بدست الأشراف.

وشهدت بعض مناطق القاهرة إنقطاع التيار الكهربائي بسبب شدة الرياح، وسقوط بعض الأعمدة الكهربائية، وتطاير الأسلاك.

وتسببت الرياح في سقوط بعض الأسقف المعلقة التي تم إنشاؤها أعلى المنازل، سواء بهدف تربية الطيور أو تخزين أشياء من مستلزمات المنازل.

اقرأ أيضا...

كما تسبب سقوط مأذنة بإحدى المساجد في قرية خنيزة إلى تحطم سور المدرسة المجاورة لها، إلا أن الحادث لم يتسبب في وقوع أي إصابات.

وبدأت بعض المحافظات إعلان حالة الطوارئ، والتواصل الدائم مع مختلف الإدارات المحلية، وذلك بهدف تقليل الخسائر بسبب هبوب الرياح، وكثفت المحافظات من جهودها لتأمين سلامة المواطنين.

في سياق متصل، كشفت وزارة التنمية المحلية، عن استمرار فتح غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات، ومتابعتها المراكز والمدن والأحياء، والتأكيد على استعداد فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة الطقس السيئ.

كما شددت الوزارة، على مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات، مطالبة رؤساء الاحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية بالتواجد في الشوارع على مدار اليوم.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409517

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.