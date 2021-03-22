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الأمم المتحدة ترحب بمبادرة السلام السعودية الجديدة لإنهاء حرب اليمن

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-22T21:35:59+03:00
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الإثنين 22 مارس 2021 - 9:35 مساءً
الأمم المتحدة ترحب بمبادرة السلام السعودية الجديدة لإنهاء حرب اليمن

كل الوطن – وكالات: أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، ترحيبها بالمبادرة الجديدة من قبل السعودية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 6 سنوات في اليمن.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية.

وفي وقت سابق من الاثنين أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، طرح المملكة مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.

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وقال بن فرحان إن المبادرة تشمل أيضا إعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وأوضح الأمير فيصل أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحوثيين عليها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وقف التدخل الإيراني في اليمن.

المصدر: “رويترز” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409527

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