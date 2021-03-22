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إيمان البحر درويش: تعافيت من الشلل النصفي

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-22T20:42:36+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 22 مارس 2021 - 8:42 مساءً
إيمان البحر درويش: تعافيت من الشلل النصفي

كل الوطن – وكالات: كشف الفنان المصري، إيمان البحر درويش، آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية عنيفة.

وقال الفنان أمس الأحد:”ربنا شفاني من تأثير الشلل النصفي الناتج عن النزيف الحاد في المخ، وذلك بعد تكثيف العلاج الطبيعي”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” في قناة “الحدث اليوم”: “ربنا أكرمني وانتهى الشلل النصفي، ولكن هناك تكملة للعلاج الطبيعي”.

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وعلى الصعيد الفني، قال إنه يستعد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وكان الفنان إيمان البحر درويش قد أصيب بنزيف في المخ، نقل على إثره إلى العناية المركزة، وذلك بعد تعرضه لارتفاع في ضغط الدم بشكل مفاجئ، استلزم نقله في الحال إلى المستشفى.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409530

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