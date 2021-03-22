تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالتشنجات قد تدل على أمراض خطيرةكل الوطننجلا فخري زاده: سيارة والدنا لم تكن مضادة للرصاصكل الوطنجائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري تذهب لمصري وسوريكل الوطنإيمان البحر درويش: تعافيت من الشلل النصفيكل الوطنالأمم المتحدة ترحب بمبادرة السلام السعودية الجديدة لإنهاء حرب اليمنكل الوطنجاسوس أمريكي لإسرائيل قضى 30 عاما في السجنكل الوطنلون بياض العين قد يكشف أمراضا خطيرة يعاني منها الشخصكل الوطنمصر تشهد كوراث بسبب الطقس وسقوط مآذن الجوامعكل الوطندراسة تكشف عن كيفية درء خطر الخرف لدى الرجال والنساء!كل الوطن“هرمون الجوع” يؤثر على اتخاذ القرارات النقدية لدى الإناث

التشنجات قد تدل على أمراض خطيرة

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ثوانيآخر تحديث : الإثنين 22 مارس 2021 - 9:31 مساءً
التشنجات قد تدل على أمراض خطيرة

كل الوطن – وكالات: أعلن الدكتور يوري أدروسوف، أخصائي طب الأعصاب، أن التشنجات العضلية التي تحصل قد تكون علامة على نوبات الصرع أو حصول اضطراب عضلي.

ووفقا للأخصائي، يجب الانتباه إلى التشنجات، خاصة إذا بدأت في عضلات الرأس والوجه والرقبة والذراعين. لأن هذه التشنجات يمكن أن تشير إلى خلل التوتر العضلي الرمعي (متلازمة الرمع العضلي) وارتجاج عضلي.

ويقول، “إذا لا حظ الشخص اي تشنجات عضلية، وحركات لا إرادية ورعشة تبدأ تنتشر في عضلات الرأس والوجه والرقبة أو الذراعين، فهذه علامة سيئة للغاية وتنذر بالخطر”.

اقرأ أيضا...

ويؤكد الدكتور، على أن التشنجات تحصل في عضلات الساقين عادة، بسبب مشكلات في العظام.

ويقول، “تحصل التشنجات في الساقين بسبب الأقدام المسطحة، وتشوه الكعبين والحوض، وانحراف العمود الفقري وغير ذلك”.

ويضيف، كما يمكن أن تظهر التشنجات العضلية نتيجة نقص عنصر البوتاسيوم أو المغنيسيوم في الجسم، وأيضا بسبب استخدام أحذية غير مريحة.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409539

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.