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مع اقتراب شهر رمضان المبارك..مشروع “سقيا زمزم” يفتح من جديد في السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنيامحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 22 مارس 2021 - 11:15 مساءً
مع اقتراب شهر رمضان المبارك..مشروع “سقيا زمزم” يفتح من جديد في السعودية

كل الوطن – الرياض: أعلنت السعودية أن مشروع “سقيا زمزم” سيفتح من جديد، بدءا من غد الثلاثاء، بعد إغلاقه منذ عام بسبب جائحة كورونا، تلبية للطلب المتزايد على مياه زمزم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وأكد عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لـ”سقيا زمزم”، أكد وضع الخطة الاستراتيجية لإعادة فتح أبواب المشروع، واستقبال الزوار وطالبي المياه، بتطبيق أعلى الدرجات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا.

وقال عبد الرحمن السديس إن مشروع “سقيا زمزم” بصدد البدء في استقبال الزوار، وطالبي مياه زمزم المباركة داخل المشروع، وذلك لتلبية الطلب المتزايد عليها بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، بدءا من يوم غد.

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وأوضح السديس أن “العمل في المشروع سيكون بساعات محددة، تبدأ من الساعة الـ1 من بعد الظهر، وحتى الساعة الـ9 مساء، خلال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة”، مؤكدا حرص اللجنة الإشرافية لمشروع “سقيا زمزم”، على “مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية بما يضمن سلامة زوار المشروع ومرتاديه، بالإضافة إلى تحديد الكميات التي ستوزع عبر منافذ التوزيع الآلي لتكون 4 عبوات للزائر بقيمة 5.50 ريال للعبوة الواحدة، شاملة قيمة الضريبة المضافة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من العملاء للحصول على مياه زمزم المباركة، وضمان استمرارية الخدمة، وتقليل فترة مكوث العميل داخل مقر المشروع”.

هذا كما أشارت اللجنة الإشرافية إلى أن المشروع “جاهز لمواكبة الطلب المتزايد على مياه زمزم في شهر رمضان المبارك القادم، من خلال الاستعدادات المبكرة لتقديم الخدمات بصورة متكاملة”.

كما دعت اللجنة الزوار، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات لزوار المشروع في إطار مكافحة فيروس كورونا، والالتزام بالأعداد المسموح بدخولها، والتعاون في تنظيم حركة الدخول والخروج، بالإضافة إلى عملية الفرز قبل الدخول، وإظهار الحالة الصحية بتطبيق توكلنا، في حين أن الإجراءات الاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة ستسمح بتواجد 60 عميلا كحد أقصى داخل مركز خدمة العملاء أثناء ساعات العمل بالمشروع.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409562

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