تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنأبو الغيط مؤيدا المبادرة السعودية للحل في اليمن: خطوة إيجابية نحو تسوية شاملةكل الوطنالأمير خالد بن سلمان: منحنا الحوثيين فرصة ونأمل بسرعة قبولهم مبادرتنا حول اليمنكل الوطنقطر تصدر بيانا حول مبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمنكل الوطنالحريري يتهم رئاسة الجمهورية بتوزيع جدول “لا يمت بصلة” إلى ما أرسل لهكل الوطنترامب يعلق على “سقوط” بايدن أثناء صعوده سلّم الطائرةكل الوطنالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ترحب بمبادرة السعوديةكل الوطنالولايات المتحدة ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمنكل الوطنالتشنجات قد تدل على أمراض خطيرةكل الوطننجلا فخري زاده: سيارة والدنا لم تكن مضادة للرصاصكل الوطنجائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري تذهب لمصري وسوري

أبو الغيط مؤيدا المبادرة السعودية للحل في اليمن: خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ثوانيآخر تحديث : الثلاثاء 23 مارس 2021 - 12:47 صباحًا
أبو الغيط مؤيدا المبادرة السعودية للحل في اليمن: خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة

كل الوطن – وكالات: أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تأييده للمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية اليوم للحل في اليمن.

واعتبر أبو الغيط أن “المبادرة تمثل خطوة إيجابية نحو تسوية شاملة في اليمن، وأنها تعكس صدق نوايا المملكة وسعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء استمرار الحرب”.

وأضاف أن “النقاط الأساسية في المبادرة تمثل نقطة انطلاق لحوار سياسي شامل، وأنها تمثل معالجة متوازنة لشواغل مختلف الأطراف، بما في ذلك الطرف الحوثي”.

اقرأ أيضا...

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن أبو الغيط قوله إن “فتح مطار صنعاء لطالما كان مطلبا حوثيا، وأن تناول المبادرة لهذا المطلب يؤكد توازنها”.

وأشار إلى أن “الكرة الآن في ملعب جماعة الحوثي، وأنهم أمام اختبار حقيقي لمدى التزامهم بمصالح الشعب اليمني”.

وطالب الجماعة “بتنحية أية مصالح خاصة أو أجندات خارجية، والنظر إلى الفرصة التي تنطوي عليها المبادرة من أجل رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني والشروع في حوار سياسي شامل ينهي الأزمة”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409574

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.