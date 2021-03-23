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الإمارات… ارتفاع معدل زواج المواطنين ذكورا وإناثا من غير المواطنات وغير المواطنين

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 23 مارس 2021 - 1:31 مساءً
الإمارات… ارتفاع معدل زواج المواطنين ذكورا وإناثا من غير المواطنات وغير المواطنين

كل الوطن – وكالات: كشفت إحصائيات نشرتها وزارة العدل في الإمارات، عن ارتفاع معدل زواج المواطنين ذكورا وإناثا من غير المواطنات وغير المواطنين

وحسب صحيفة “البيان” المحلية، أظهرت أحدث إحصائيات للوزارة ارتفاع معدل زواج المواطنين ذكورا وإناثا من غير المواطنات وغير المواطنين، خلال عام 2020، بواقع 14% بالمقارنة بعام 2019.

وأوضحت أن هذا الحالات سجلت في نظام الزواج الإلكتروني، في المحاكم الاتحادية في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.

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وبينت الإحصائيات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، ارتفاع إجمالي عدد تلك الحالات من 589 عقد زواج في عام 2019 إلى 674 عقد زواج بنهاية العام الماضي 2020.

ووفقا للإحصائيات، فقد تزايد إجمالي عدد حالات زواج المواطنين من غير المواطنات من 486 عقد زواج في عام 2019 إلى 562 عقد زواج خلال عام 2020 بزيادة قدرها 76 عقد زواج بنسبة وصلت إلى 15%.

وفي الإطار ذاته، سجلت أعداد زواج غير المواطنين (ذكور)، بمواطنات ارتفاعا، حيث تزايدت من 103 عقود زواج في عام 2019 إلى 112 عقد زواج بنهاية العام الماضي، بواقع زيادة بلغ 9 عقود زواج، وبنسبة 8%.

المصدر: “البيان”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409586

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