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سلطنة عمان ترحب بمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-23T13:35:06+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الثلاثاء 23 مارس 2021 - 1:35 مساءً
سلطنة عمان ترحب بمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية

كل الوطن – وكالات: رحبت سلطنة عمان بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية يوم أمس للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.

وأعربت السلطنة، اليوم الثلاثاء، عن “عزمها الاستمرار في العمل مع السعودية والأمم المتحدة والأطراف اليمنية المعنية، بهدف تحقيق التسوية السياسية المنشودة، التي تعيد لليمن أمنه واستقراره، وبما يحفظ أمن ومصالح دول المنطقة”.

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وكان الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، قد أعلن عن طرح المملكة مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، تشمل “وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وحظيت المبادرة بترحيب العديد من الدول، بينها الولايات المتحدة الأمريكية، كما رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالخطة.

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409589

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