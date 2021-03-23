مندوب السعودية الأممي: خسائر الحوثيين ستدفعهم إلى الاحتكام لصوت العقل

كل الوطن – وكالات: اعتبر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، أن جماعة “أنصار الله” الحوثية ستوافق “بسبب خسائرها الميدانية” على مبادرة المملكة لإنهاء حرب اليمن.

وتوقع المعلمي، في تصريح نقلته قناة العربية، أن “خسائر الحوثيين الميدانية ستدفعهم للاحتكام لصوت الحكمة والعقل”.

وأضاف أن المبادرة طرحت من موقع قوة لإنهاء أزمة اليمن، لافتا إلى أن الموقف العربي والدولي مهم جدا في دعم المبادرة السعودية، التي تستند إلى الحرص على مصلحة الشعب اليمني.

وشدد المعلمي على أن هناك تطابقا في الموقف السعودي والأمريكي حيال الأزمة في اليمن، وأن الإدارة الأمريكية تدرك أن الحوثيين “منظمة إرهابية تتلقى دعما من إيران”.

وفي وقت سابق من الاثنين أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، طرح المملكة مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال بن فرحان إن المبادرة تشمل أيضا إعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحديدة واستئناف المفاوضات السياسية بين الحكومة المدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وأوضح الأمير فيصل أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحوثيين عليها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وقف التدخل الإيراني في اليمن.

واعتبرت جماعة “أنصار الله” الحوثية أن هذه المبادرة لا تتضمن أي شيء جديد، مشددة على أن أي مقترحات تفصل الجانب الإنساني عن المقايضة السياسية غير جادة، بينما رحبت الحكومة اليمنية المدعومة من المملكة بالخطة.

المصدر: “العربية” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409595