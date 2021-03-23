مصر.. فنان مشهور يبكي على الهواء مع عمرو أديب بعد أنباء دخوله مصحة نفسية (فيديو)

كل الوطن – وكالات: بكى الفنان المصري شريف دسوقي، خلال مداخلة فيديو مع الإعلامي عمرو أديب، بعدما انتشرت أنباء حول دخوله مصحة نفسية.

وأوضح دسوقي أنه زار طبيبا نفسيا منذ 20 عاما، بعدما انفصل عن زوجته أم ابنه، متسائلا: “هو فيه حد لما بينفصل عن مراته بينزل الشارع يرقص؟”.

وأضاف دسوقي، أنه عمل مع أهم مخرجين في مصر بعدما بنى نفسه لمدة 40 عاما مثل شريف عرفة وكاملة أبوذكري وأحمد الجندي وأحمد خالد موسى.

وطالب دسوقي من عمرو أديب أن يسأل هؤلاء المخرجين عن سلوكه في لوكيشن التصوير، متسائلا “احنا ليه تملي أي حد بينور في أي حتة بنحاربه”، مؤكدا أننا في مصر نحارب الموهوبين الحقيقيين، على حد تعبيره.

وتابع “أنت بتتحارب وأنت ناجح وفيه جملة بسمعها من 40 سنة إن إحنا بلد بتقتل الموهوبين الحقيقيين”.

وبكى شريف دسوقي بسبب ما تعرض له، مؤكدا أنه طلب فقط الحصول على أجره ليتلقى العلاج، وأضاف باكيا: “أنا مش بعملها تمثيل يا أستاذ عمرو ده ظلم وبقول للناس عيب أنا متربي في بيت عائلات انتوا لحد النهاردة بتضحكوا على شغلهم وعيب لما يتقال عليا بدخل اللوكيشن سكران ومخمور وأنا بروح قبل اللوكيشن بساعتين وبروح أسطب الكرفانات مع العمال وأفطر معاهم على الأرض وأسألهم فرد فرد”.

المصدر: برنامج “الحكاية”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409598