تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. فنان مشهور يبكي على الهواء مع عمرو أديب بعد أنباء دخوله مصحة نفسية (فيديو)كل الوطنمندوب السعودية الأممي: خسائر الحوثيين ستدفعهم إلى الاحتكام لصوت العقلكل الوطنسلطنة عمان ترحب بمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنيةكل الوطنالإمارات… ارتفاع معدل زواج المواطنين ذكورا وإناثا من غير المواطنات وغير المواطنينكل الوطنأبو الغيط مؤيدا المبادرة السعودية للحل في اليمن: خطوة إيجابية نحو تسوية شاملةكل الوطنالأمير خالد بن سلمان: منحنا الحوثيين فرصة ونأمل بسرعة قبولهم مبادرتنا حول اليمنكل الوطنقطر تصدر بيانا حول مبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمنكل الوطنالحريري يتهم رئاسة الجمهورية بتوزيع جدول “لا يمت بصلة” إلى ما أرسل لهكل الوطنترامب يعلق على “سقوط” بايدن أثناء صعوده سلّم الطائرةكل الوطنالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ترحب بمبادرة السعودية

“الصحة السعودية” توضّحُ بخصوص مكونات اللقاحات التي يتم تطعيم المواطنين بها

كل الوطن - فريق التحرير
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 23 مارس 2021 - 3:13 مساءً
“الصحة السعودية” توضّحُ بخصوص مكونات اللقاحات التي يتم تطعيم المواطنين بها

كل الوطن – الرياض: أكدت وزارة الصحة السعودية، أن لقاحات “فايزر-بيونتيك” و”أكسفورد-أسترازينيكا” لا تحتوي على الفيروس المعطل، ولا تسبب المرض، حسبما أفادت بذلك صحيفة “سبق”.

وقالت الوزارة، اليوم عبر “تويتر”:” هذه اللقاحات إنما تعمل على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس، التي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها”.

اقرأ أيضا...

وجاء ذلك في معرض رد الوزارة على تساؤل من قبل أحد المغردين على “تويتر”، بخصوص ما إذا كان لقاح “كورونا” يحتوي على نسبة خفيفة من الفيروس.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409601

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.