محمد صلاح يحرج اتحاد الكرة (صورة)

كل الوطن – وكالات: أثار محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، الجدل في الساعات الماضية، من خلال صورة انتشرت له خلال معسكر الفراعنة، استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ونشرت المغنية، نوران خليل، صورة لها مع محمد صلاح من داخل الصالة الرياضية الخاصة، في فندق إقامة “منتخب الفراعنة” تحت تعليق: “صورة القرن”، مما أثارت جدلا كبيرا بسبب الإجراءات الإحترازية المفروضة على اللاعبين لمنع انتشار فيروس كورونا، والتعليمات بعدم التعامل مع أي من النزلاء في الفندق.

وتسببت صورة صلاح مع المغنية، في إحراج بالغ لاتحاد الكرة المصري، الذي منع الزيارات عن المنتخب حفاظا على سلامة اللاعبين، وأكد في بيان رسمي أن المعسكر مغلق.

وقال اتحاد الكرة في بيانه الأحد: “قرر الاتحاد المصري لكرة القدم منع الزيارات عن معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى كينيا، وذلك في أعقاب اجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة، تفاديا لأي اختلاط وتجنبا لحدوث عدوى مع أعضاء البعثة الذين ستثبت سلبية مسحاتهم.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409604