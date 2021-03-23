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فرنسا ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية وتدعو الحوثيين للاستجابة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:04 مساءً
فرنسا ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية وتدعو الحوثيين للاستجابة

كل الوطن – وكالات: أعربت فرنسا، الثلاثاء، عن ترحيبها بمبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، ودعت جماعة “أنصار الله” الحوثية إلى الاستجابة لها.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنها “ترحب بمبادرة السلام السعودية في اليمن وتدعو الحوثيين إلى الاستجابة لها”، مشيرة إلى أنها “تحيي قرار الحكومة اليمنية الاستجابة لمبادرة السلام السعودية”.

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ودعت باريس “جميع الأطراف في اليمن إلى وقف إطلاق النار وفتح المجال أمام مفاوضات من أجل التوصل لحل سياسي شامل”.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أعلن أمس الاثنين عن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في اليمن، تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409607

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