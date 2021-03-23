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بعد بلاغ من السعودية.. الجمارك الماليزية تحبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخها (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : الثلاثاء 23 مارس 2021 - 11:08 مساءً
بعد بلاغ من السعودية.. الجمارك الماليزية تحبط أكبر شحنة مخدرات في تاريخها (فيديو)

كل الوطن – الرياض: قامت الجمارك الماليزية بإحباط تهريب أكبر شحنة مخدرات في تاريخها، تحتوي على عقار “الأمفيتامين”، بلغ وزنها الإجمالي 16 طنا.

وقال المدير العام للجمارك الماليزية، داتوك سيري، اليوم الثلاثاء: “هذا أكبر نجاح لنا على الإطلاق.. تم العثور على المخدرات مخبأة داخل إطارات عربات، وكان من المفترض شحنها إلى دولة ثالثة في الشرق الأقصى”.

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وأضاف أن شحنة المخدرات تم تخزينها في 3 حاويات بطول 12 مترا، ووصلت إلى الميناء من الشرق الأوسط في 15 مارس الجاري.

وشكر المسؤول الماليزي وزارة الداخلية السعودية على بلاغها الذي أدى إلى مصادرة هذه الكمية الضخمة من المخدرات.

المصدر: The Star

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409609

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