تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنرانيا فريد شوقي تكشف سر الورقة المكتوبة على منزل والدهاكل الوطنالأطعمة التي ينبغي تجنّبها لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبيةكل الوطنبالفيديو.. نتنياهو يهرب من مطعم في بئر السبع بعد سقوط صاروخكل الوطنعراك فيلين في سيرك روسي يخرج عن السيطرة (فيديو)كل الوطنفرنسا ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية وتدعو الحوثيين للاستجابةكل الوطنمحمد صلاح يحرج اتحاد الكرة (صورة)كل الوطنمصر.. فنان مشهور يبكي على الهواء مع عمرو أديب بعد أنباء دخوله مصحة نفسية (فيديو)كل الوطنمندوب السعودية الأممي: خسائر الحوثيين ستدفعهم إلى الاحتكام لصوت العقلكل الوطنسلطنة عمان ترحب بمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنيةكل الوطنالإمارات… ارتفاع معدل زواج المواطنين ذكورا وإناثا من غير المواطنات وغير المواطنين

رانيا فريد شوقي تكشف سر الورقة المكتوبة على منزل والدها

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-24T19:57:45+03:00
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأربعاء 24 مارس 2021 - 7:57 مساءً
رانيا فريد شوقي تكشف سر الورقة المكتوبة على منزل والدها

كل الوطن – وكالات: أعلنت الفنانة المصرية، رانيا فريد شوقي، عن سر الورقة المكتوبة على منزل والدها الفنان الشهير الراحل، “فريد شوقي 42 ساعة”، في إشارة إلى أن منزل والدها مفتوح للضيوف “طول الوقت”.

وخلال استضافة عائلة الفنان فريد شوقي ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أجابت ابنتاه، رانيا وعبير، عن سر هذه الورقة التي كتبتا فيها “OPEN 24 HOURS” (منزل فريد شوقي مفتوح 24 ساعة)، وأوضحت رانيا قائلة: “كان البيت طول الوقت ناس داخلا ناس خارجة، مفتوح 24 ساعة صبح ضهر ليل”.

اقرأ أيضا...

وحول تشبيهها بالفنانة المصرية الشهيرة الراحلة، هند رستم، قالت رانيا إن “هند رستم هي الصفحة الأولى في كتاب الستات، إذا لم تكن الغلاف، فكيف لا أفرح إذا شبهوني بهند رستم”، مؤكدة أن “حلمها منذ الطفولة أن تصبح ممثلة”، وعقبت والدتها سهير، قائلة “كانت ميولها واستعدادتها كده من وهي طفلة”.

وأردفت زوجة الراحل فريد شوقي متحدثة عن ابنتها رانيا: “كانوا عايزينها تمثل مع والدها في فيلم البؤساء، لكن فريد رفض…كان دورها في الفيلم طفلة، وبتشيل مياه والجو كان برد وقتها، ففريد رفض، وقال لأ، أنا مش عايز بنتي تتعذب”.

وكشفت عائلة فريد شوقي، أن الفنان الراحل كان يعتبر بمثابة أب للفنانين المشهورين، فاروق الفيشاوي، ومحمود عبد العزيز، وأشارت زوجة فريد شوقي إلى أن “الفيشاوي ومحمود عبد العزيز كانا يزوران بيت فريد شوقي عند مشاكلهم في الكثير من الأوقات، وأن فريد كان يزعقلهم ( يصرخ عليهم)”.

المصدر: “الحياة” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409634

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.