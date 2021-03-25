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ليبيا.. اغتيال محمود الورفلي الضابط المثير للجدل في “الجيش الليبي”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-25T00:57:20+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الخميس 25 مارس 2021 - 12:57 صباحًا
ليبيا.. اغتيال محمود الورفلي الضابط المثير للجدل في “الجيش الليبي”

كل الوطن – وكالات: أفاد موقع “بوابة إفريقيا” الليبي، اليوم الأربعاء، باغتيال محمود الورفلي، الضابط المثير للجدل في “الجيش الوطني الليبي” والمطلوب دوليا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن الناطق باسم “الجيش الوطني الليبي” تأكيده “مقتل القائد العسكري محمود الورفلي في بنغازي”.

وأوضح موقع “بوابة إفريقيا” أن الورفلي توفي بعد تعرض سيارته لوابل من الرصاص بالقرب من جامعة العرب الطبية في بنغازي، فيما أصيب شقيقه في الهجوم، ونقل إلى العناية المركزة.

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وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت الورفلي في ديسمبر 2019 على قائمتها الخاصة بالعقوبات، متهمة إياه بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيانها أن الورفلي صُور في 24 يناير 2018 “وهو ينفذ عملية إعدام جماعي لعشرة معتقلين عزل في بنغازي. بعد أن أطلق النار على كل محتجز في رأسه واحدا تلو الآخر، أطلق الورفلي النار بحرية على مجموعة من عشرة معتقلين تم إعدامهم”.

المصدر: “بوابة إفريقيا الإخبارية” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409641

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