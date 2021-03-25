تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنالفنانة المصرية التي أثارت صورتها مع محمد صلاح جدلا واسعا تخرج عن صمتها (فيديو وصور)كل الوطنليبيا.. اغتيال محمود الورفلي الضابط المثير للجدل في “الجيش الليبي”كل الوطنرانيا فريد شوقي تكشف سر الورقة المكتوبة على منزل والدهاكل الوطنالأطعمة التي ينبغي تجنّبها لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبيةكل الوطنبالفيديو.. نتنياهو يهرب من مطعم في بئر السبع بعد سقوط صاروخكل الوطنعراك فيلين في سيرك روسي يخرج عن السيطرة (فيديو)كل الوطنفرنسا ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية وتدعو الحوثيين للاستجابةكل الوطنمحمد صلاح يحرج اتحاد الكرة (صورة)كل الوطنمصر.. فنان مشهور يبكي على الهواء مع عمرو أديب بعد أنباء دخوله مصحة نفسية (فيديو)كل الوطنمندوب السعودية الأممي: خسائر الحوثيين ستدفعهم إلى الاحتكام لصوت العقل

الفنانة المصرية التي أثارت صورتها مع محمد صلاح جدلا واسعا تخرج عن صمتها (فيديو وصور)

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : الخميس 25 مارس 2021 - 1:05 صباحًا
الفنانة المصرية التي أثارت صورتها مع محمد صلاح جدلا واسعا تخرج عن صمتها (فيديو وصور)

كل الوطن – وكالات: خرجت الفنانة المصرية نوران خليل، عن صمتها بعد صورتها المثيرة للجدل مع محمد صلاح نجم منتخب “الفراعنة” ونادي ليفربول الإنجليزي.

وقالت خليل، خلال تصريحات تليفزيونية، إنها لم تخترق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وأنها التقت محمد صلاح بالصدفة في صالة اللياقة البدنية التي تتدرب فيها منذ سنتين، وأكدت أنها ليست الوحيدة التي التقطت صورة مع صلاح في ذلك اليوم.

وكانت الفنانة خليل قد نشرت عبر حسابها في “إنستغرام” صورة لها رفقة صلاح تم التقاطها من داخل صالة اللياقة البدنية الخاصة في فندق إقامة “منتخب الفراعنة”، وأرفقتها بالقول: “صورة القرن”، مما أثارت جدلا كبيرا  حول جدية الإجراءات الاحترازية المفروضة على اللاعبين لمنع  انتشار فيروس كورونا، رغم تأكيد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي منع الزيارات عن المنتخب حرصا على سلامة اللاعبين.

اقرأ أيضا...

ويواجه المنتخب المصري الخميس مضيفه الكيني في العاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409644

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.