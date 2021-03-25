بالفيديو.. حريق ضخم في مستودع تجاري غرب السعودية

كل الوطن – الرياض: اندلع اليوم الأربعاء حريق ضخم في مستودع تجاري لمخلفات ونفايات تحوي إطارات في منطقة الدمام شرق السعودية.

وأكد الدفاع المدني السعودي عبر “تويتر” أن وحداته باشرت مكافحة حريق في مخلفات ونفايات تحوي إطارات، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

مدني #الدمام يباشر حريقًا في مخلفات ونفايات تحوي إطارات، بأحد الأحياء، دون وقوع إصابات – ولله الحمد. pic.twitter.com/pf1PAUmasF — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) March 24, 2021

وذكرت قناة “الإخبارية” الرسمية أن الحريق وقع في منطقة غرب الدمام في موقع للورش الصناعية الكبيرة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني باشرت حماية الأرواح والمناطق المجاورة، فيما تصاعد دخان أسود كثيف.

فيديو | مراسل #الإخبارية: اندلاع حريق في أحد المستودعات التجارية بـ #الدمام والدفاع المدني يواصل إخماده دون تسجيل إصابات pic.twitter.com/aNOACFsdUs — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) March 24, 2021

ورجح تقرير بثته القناة أن يكون الحريق ناتجا عن عملية تدوير بطريقة غير سليمة حيث تم الحرق بشكل غير نظامي، مما خلف عبئا على الجهاز المدني في عملية الإخماد، وأوضحت “الإخبارية” أن موقع الحريق يبعد مسافة 3 كيلومترات عن الأحياء السكنية.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409649