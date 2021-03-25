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بالفيديو.. حريق ضخم في مستودع تجاري غرب السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : الخميس 25 مارس 2021 - 1:50 صباحًا
بالفيديو.. حريق ضخم في مستودع تجاري غرب السعودية

كل الوطن – الرياض: اندلع اليوم الأربعاء حريق ضخم في مستودع تجاري لمخلفات ونفايات تحوي إطارات في منطقة الدمام شرق السعودية.

وأكد الدفاع المدني السعودي عبر “تويتر” أن وحداته باشرت مكافحة حريق في مخلفات ونفايات تحوي إطارات، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

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وذكرت قناة “الإخبارية” الرسمية أن الحريق وقع في منطقة غرب الدمام في موقع للورش الصناعية الكبيرة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني باشرت حماية الأرواح والمناطق المجاورة، فيما تصاعد دخان أسود كثيف.

ورجح تقرير بثته القناة أن يكون الحريق ناتجا عن عملية تدوير بطريقة غير سليمة حيث تم الحرق بشكل غير نظامي، مما خلف عبئا على الجهاز المدني في عملية الإخماد، وأوضحت “الإخبارية” أن موقع الحريق يبعد مسافة 3 كيلومترات عن الأحياء السكنية.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409649

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