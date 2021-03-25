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أمير قطر يجري أول اتصال هاتفي بحاكم دبي منذ سنوات

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-25T02:16:22+03:00
عربي ودوليقمّة المصالحة الخليجية
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 25 مارس 2021 - 2:16 صباحًا
أمير قطر يجري أول اتصال هاتفي بحاكم دبي منذ سنوات

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس وزرائها، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو الأول منذ سنوات عدة.

وأفادت وكالة “قنا” القطرية الرسمية بأن الشيخ تميم أجرى مكالمة مع “أخيه” الشيخ محمد أعرب خلالها عن تعازيه في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية “داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

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وأعلنت الإمارات، في وقت سابق من الأربعاء، عن وفاة الشيخ حمدان، نائب حاكم دبي ووزير المالية عن عمر يناهز 75 عاما.

ورسميًا، يعد هذا هو الاتصال الأول بين الشيخ تميم بن حمد والشيخ محمد بن راشد منذ سنوات حيث ساد منذ صيف 2017 توتر بالغ في العلاقات بين كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة من جهة والدوحة من جهة أخرى، قبل إعلان المصالحة الخليجية في 5 يناير 2021.

المصدر: “قنا” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409658

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