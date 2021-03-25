تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنهل الفلفل الحار مفيد للجميع؟كل الوطندراسة تحذّر: الوحدة في منتصف العمر قد تزيد خطر الإصابة بمرض دماغي مع التقدم سنا!كل الوطنالفنانة المصرية التي أثارت صورتها مع محمد صلاح جدلا واسعا تخرج عن صمتها (فيديو وصور)كل الوطنليبيا.. اغتيال محمود الورفلي الضابط المثير للجدل في “الجيش الليبي”كل الوطنرانيا فريد شوقي تكشف سر الورقة المكتوبة على منزل والدهاكل الوطنالأطعمة التي ينبغي تجنّبها لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبيةكل الوطنبالفيديو.. نتنياهو يهرب من مطعم في بئر السبع بعد سقوط صاروخكل الوطنعراك فيلين في سيرك روسي يخرج عن السيطرة (فيديو)كل الوطنفرنسا ترحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية وتدعو الحوثيين للاستجابةكل الوطنمحمد صلاح يحرج اتحاد الكرة (صورة)

مصر.. العثور على جثة تاجر سوري مشنوقا والأمن يكشف التفاصيل

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : الخميس 25 مارس 2021 - 2:33 صباحًا
مصر.. العثور على جثة تاجر سوري مشنوقا والأمن يكشف التفاصيل

كل الوطن – متابعات: عثر أهالي مدينة بنها في مصر على جثة تاجر سوري الجنسية، مشنوقا في عقار تحت الإنشاء، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن، اليوم الثلاثاء، إخطارا بالعثور على جثة تاجر مشنوقا في عمارة تحت الإنشاء، وبمناظرة الجثة تبين أنها لشخص يدعى “خ.م” 45 عاما، سوري الجنسية.

اقرأ أيضا...

وتوصلت التحريات أن المتوفى محرر له محضر غياب منذ 5 مارس الماضي، واليوم عثر عليه مشنوقا.

وأظهرت التحقيقات أن الضحية انتحر وتخلص من حياته لمروره بأزمة مالية وخلافات تجارية مع عملائه.

المصدر: “مصراوي” + “صدى البلد”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409661

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.