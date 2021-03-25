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د. عبدالمجيد الجلاَّل: مبادرة سعودية إنسانية لإنهاء حرب اليمن!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : الخميس 25 مارس 2021 - 2:38 مساءً
د. عبدالمجيد الجلاَّل: مبادرة سعودية إنسانية لإنهاء حرب اليمن!

في مؤتمر صحفي لسمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ، تمَّ الكشف عن مُبادرة سعودية لإنهاء الحرب في اليمن ، تأتي من المنطلقات السعودية الأساسية، في بناء السلام ، والاستقرار في المنطقة والعالم ، واستجابة لتطلعات المجتمع الدولي ، ولم تأتِ كما يدعي بعض المُرجفين ، من مُنطلق الضعف ، أو الهزيمة ، أو الانكسار ، بدليل هذا الترحيب الإقليمي والدولي الكبير بمحتوى المُبادرة .
أكثر من ذلك ، المُبادرة تُعرّي تماماً سياسات ومنهجية جماعة الحوثي ، ومن خلفهم إيران ، إذ سيتحملون وحدهم ، مسؤولية رفض الحلول المطروحة لإنهاء الحرب ، ومسؤولية الاستمرار في سفك دماء اليمنيين ، في تعز ومأرب ، وفي كل ربوع اليمن .
لقد نصت المُبادرة السعودية على نقاط أساسية ، هي على النحو الآتي :
– وقف اطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المُتحدة .
– إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المُشتقات النفطية من ميناء الحُديدة في الحساب المُشترك بالبنك المركزي اليمني وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحُديدة.
– فتح مطار صنعاء الدولي لعددٍ من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية.
– بدء المُشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، برعاية الأمم المُتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 ، والمُبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ومُخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وتمَّ التأكيد على أنَّ هذه المُبادرة ، تأتي ، في إطار الدعم المُستمر لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن السيد مارتن غريفيث ، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن السيد تيموثي ليندركينغ ، والدور الإيجابي لسلطنة عُمان ، ودفع جهود التوصل لحل سياسي ، للأزمة ، برعاية الأمم المُتحدة.
ودعتْ المملكة العربية السعودية ، المسؤولين في الحكومة اليمنية ، والحوثيين ، للقبول بالمبادرة ، فهي تمنح الفرصة لتحكيم العقل ، ووقف نزيف الدم اليمني ، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية ، التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، وأن يُعلوا مصالح الشعب اليمني ، وحقه في سيادة واستقلال وطنه ، عن أطماع النظام الإيراني ، في اليمن ، وفي المنطقة .
أيدت الحكومة اليمنية المُبادرة ، ولكن ، كعادتهم ، في رفض كل مبادرات السلام في اليمن، رفض الحوثيون المُبادرة السعودية ، لأنهم مُتمسكون بالأجندة الإيرانية، لجهة ، استمرار سيطرتهم وهيمنتهم على القرار السيادي اليمني ، وفرض ولاية الفقيه الإيرانية على الشعب اليمني الرافض لها قلباً وقالباً ، بل ورغبتهم في استمرار عدوانهم على مأرب وعدن ، وسفك دماء من يعارض منهجهم الفاسد في الحكم ، الذي جعل من اليمن الأسوأ في الفوضى وعدم الاستقرار ، وفي انتهاكات حقوق الإنسان ، على مستوى العالم.
خلاصة القول ، الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي ، الذي رحب بالمُبادرة السعودية ، بالقيام بما يلزم ، لوقف همجية الحوثي ، ووقف المشروع الإيراني في اليمن، وضرورة تفعيل القرار الدولي 2216 . والكلام موجه أساساً ، إلى إدارة جو بايدن ، إذا كانت جادة حقاً في وضع حدٍ ، لأجندة الحوثي في تخريب اليمن.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409664

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