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محاولة تهريب 7 قطع من كسوة الكعبة المشرفة توقع باثنين من المقيمين الآسيويين

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 25 مارس 2021 - 2:48 مساءً
محاولة تهريب 7 قطع من كسوة الكعبة المشرفة توقع باثنين من المقيمين الآسيويين

كل الوطن – الرياض: أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن سلطات الأمن في مكة المكرمة قبضت على آسيويين تورطا في “حيازة 7 قطع من قماش ثوب الكعبة المشرفة”.

وأوضحت صحيفة “الوطن” السعودية، أن القطع السبع من كسوة الكعبة ضبطت “أثناء شحنها للخارج من خلال فرع البريد السعودي بحي الششة بمكة المكرمة”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن “الجهات الأمنية، تمكنت من الإطاحة بالمقيمين الآسيويين وهما من الجنسية الباكستانية، أثناء تواجدهما في فرع البريد السعودي بحي الششة”.

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وأفاد في السياق ذاته بأن المتهمين “بعد التحقيق معهما، أوضحا بأنهما قاما بشرائها من أحد الباعة في شارع الستين”.

وأوضح المصدر أن المتهمين الاثنين “قاما بشراء القماش بمبلغ 300 ريال، من شخص هندي دون سابق معرفة”، مشيرا إلى أن المتهمين جرى تسليمهما إلى “شرطة القرارة بمكة المكرمة للتحقيق معهما، والتي أحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية”.

المصدر: الوطن السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409678

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