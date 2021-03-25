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مصر.. صور تكشف محاولة تعويم السفينة المتعثرة في قناة السويس

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : الخميس 25 مارس 2021 - 2:53 مساءً
مصر.. صور تكشف محاولة تعويم السفينة المتعثرة في قناة السويس

كل الوطن – وكالات: كشفت صور جديدة نشرتها الحكومة المصرية، عن السفينة المتعثرة في قناة السويس، ومحاولات تعويمها.

ويظهر من الصور السفينة الجانحة وقد سدت مسار السفن في قناة السويس، الأمر الذي ساهم في رفع أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية أمس، وسط مخاوف على الإمدادات.

وقالت شركة “شوي كيسن” اليابانية، التي تملك سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس اليوم الخميس، إن جنوح السفينة لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي. وأضافت أنها تعمل على حل الموقف، وقدمت اعتذارها عن الحادثة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409681

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