مصر.. قبطانة مصرية ترد على خبر “تسببها” في تعثر سفينة قناة السويس

كل الوطن – وكالات: ردت القبطانة المصرية، مروة السلحدار، على الصور المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعى التي تدعى قيادتها السفينة الجانحة فى قناة السويس وتسببها في الحادث.

وأوضحت القبطانة في تصريحات لموقع جريدة “اليوم السابع” المصرية أنه لا صحة لقيادتها السفينة المتعثرة، مؤكدة أنها على متن السفينة “عايدة 4” التابعة لهيئة السلامة البحرية بمحافظة الإسكندرية، لافتة إلى أنها تمارس عملها بشكل طبيعي، وليس لها أي علاقة ببسفينة الحاويات التي جنحت بقناة السويس.

وقالت مروة السلحدار، إن الصور والمعلومات المفبركة المنشورة على السوشيال ميديا، هي حملة منظمة ضدها بدليل اكتشافها وجود 3 حسابات وهمية تحمل اسمها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حصدت 20 ألف متابعة خلال ساعات قليلة منذ تدشينها.

وأوضحت أن الخبر المنشور على أحد المواقع باللغة الإنجليزية، والمتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، للإشارة إلى قيادتها السفينة الجانحة، مغالط تماما للواقع، حيث أشارت إلى أن التقرير الصحفي منشور في تاريخ سابق، وتم استغلال هذا الخبر بعد فبركة تفاصيله والعنوان لربطه بواقعة قناة السويس، مشددة على أن هذا دليل آخر لوجود ترصد لشخصها.

المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409687