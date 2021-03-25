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إطلاق إنتاج لقاح KoviVac ضد كورونا في روسيا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-25T14:57:49+03:00
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الخميس 25 مارس 2021 - 2:57 مساءً
إطلاق إنتاج لقاح KoviVac ضد كورونا في روسيا

كل الوطن – وكالات: أعلن المكتب الصحفي في وزارة التعليم والعلوم الروسية، أن عملية إنتاج لقاح KoviVac الروسي المضاد لفيروس كورونا، بدأت رسميا في مركز “تشوماكوف”.

وذكر المكتب الصحفي، أنه يتم إنتاج اللقاح على شكل محلول للحقن العضلي.

وأضاف المكتب في بيانه: “بهذا الشكل، يتم إطلاق إنتاج اللقاح الروسي الثالث في التداول المدني، وسيظهر في المناطق الروسية في الأيام المقبلة”.

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وأشار المكتب إلى أن سعر البيع الأقصى هو 4330 روبلا (حوالي 60 دولارا) لكل عشرة أمبولات.

من جانبه، قيّم مركز “تشوماكوف”، مستوى الأجسام المضادة لدى المتطوعين بعد التطعيم بهذا اللقاح، بأنه جيد، وذكر أنه يخطط في الخريف المقبل لتقديم الوثائق اللازمة إلى منظمة الصحة العالمية. “CoviVac” هو ما يسمى بلقاح الفيريون الكامل. يعتمد على فيروس SARS-CoV-2، الذي تمت معالجته بشكل خاص بحيث يفقد خصائصه المعدية، ولكنه في نفس الوقت يحتفظ بالقدرة على إحداث استجابة مناعية.

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409690

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