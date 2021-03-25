العوّاد ينفي تهديده بـ”إيذاء محقّقة الأمم المتّحدة في قتل خاشقجي”

كل الوطن – وكالات: نفى مسؤول سعودي رفيع المستوى أنه هدد خبيرة حقوق الإنسان التي قادت تحقيق الأمم المتحدة في جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بعدما أكدت الأمم المتحدة رواية الخبيرة عن هذا التهديد.

ولم تكشف كالامار أو الأمم المتحدة عن “هوية المسؤول السعودي المعني بالأمر”، غير أن عواد العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، كشف اليوم الخميس أنه المسؤول المعني ونفى أنه كان يقصد أي تهديد بتعليقه.

وكتب العواد عبر “تويتر”: “نما إلى علمي أن السيدة أجنيس كالامار … وبعض مسؤولي الأمم المتحدة يعتقدون أنني وجهت بطريقة ما تهديدا مبطنا لها قبل أكثر من عام”.

وأضاف: “رغم أنني لا أتذكر الحوار بالضبط فلا يمكن أن تكون الرغبة قد راودتني في أي أذى يلحق بفرد عينته الأمم المتحدة أو أي شخص في هذا الصدد أو التهديد بذلك”.

وقال “يثقل قلبي أن يكون أي شيء قلته قد فُسر على أنه تهديد”.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409693