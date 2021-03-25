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الأطول منذ 50 عاما في تايلاند.. استخراج دودة من أمعاء رجل (صور + فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-25T15:09:22+03:00
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 25 مارس 2021 - 3:09 مساءً
الأطول منذ 50 عاما في تايلاند.. استخراج دودة من أمعاء رجل (صور + فيديو)

كل الوطن – وكالات: تمكن الأطباء في تايلاند من استخراج دودة شريطية من جسم رجل يبلغ من العمر 67 عاما بعد شكواه من آلام وانتفاخات في البطن، حسبما أفادت صحيفة “ديلي ستار”.

ونقلت الصحيفة عن الأطباء قولهم إن هذه “تعتبر الدودة الأطول على الإطلاق ولم يشاهد مثلها الأطباء منذ 50 عاما في تايلاند”.

وذكرت الصحيفة أن مريضا يبلغ من العمر 67 عاما من محافظة نونغ خاي، توجه للمستشفى بعد معاناته من آلام وانتفاخات البطن.

وبعد فحص الأطباء عينة من برازه وجدوا 28 يرقة معدية، ورجح الأطباء أنها وصلت لمعدة المريض من تناول اللحوم البقرية المصابة النيئة أو غير المطبوخة بشكل جيد.

وأعطى الأطباء دواء للمريض في الليل وصباح اليوم التالي خرجت دودة شريطية يبلغ طولها 59 قدما، أي ما يعادل 18 مترا، من مؤخرته.

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وظهرت مجموعة من الأطباء المذهولين بمركز للأبحاث عن الأمراض الطفيلية، تم إرسال الدودة الشريطية إليه، في مقطع فيديو وهم يمسكون بالدودة ويعرضون طولها الكبير على حصيرة بلاستيكية حمراء.

وأكدت طبيبة بمركز الأبحاث عن الامراض الطفيلية، أن العدوى بهذه الديدان تنتقل عن طريق اللحم النيء، وتمتلك هذه الطفيليات القدرة على العيش داخل أجساد البشر لفترات طويلة تصل إلى 30 عاما إذا لم يتلقوا العلاج اللازم.

وتابعت الطبيبة أن أسرة المريض يجب أن يخضعوا لفحوصات طبية لأنهم معرضون لخطر انتقال هذه الطفيليات إليهم، وحذرتهم أيضا من خطورة تناول اللحم النيء وأنهم يجب أن يتوقفوا عن ذلك حفاظا على صحتهم، حسب ما أفادت صحيفة “ديلي ستار”.

المصدر: dailystar

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409700

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