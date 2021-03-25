مصر.. وفاة المخرج أحمد فوزي بشكل مفاجئ

كل الوطن – وكالات: أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة المخرج أحمد فوزي، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، نقلا عن السيناريست محمد سلامة.

وقال سلامة، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “لا إله إلا الله، صدمة على الصبح في وفاة صديق العمر الله يرحمك يا أحمد ويغفرلك، المخرج أحمد فوزي في ذمة الله”.

وقدم المخرج أحمد فوزي، عددا من الأعمال الفنية الهامة من أبرزها مسلسل “مش ألف ليلة وليلة، ناشط في حركة عيال، انكسار الصمت” وغيرها.

ويعد آخر أعماله الدرامية مسلسل “انكسار الصمت”، وهو دراما اجتماعية تناقش قضايا اجتماعية متعددة في المجتمع العماني، مثل زواج القصر، والمخدرات، والطلاق، وحرية التعبير، وانخراط الشباب في العمل في القطاع الخاص بعيدا عن العمل الحكومي، والعديد من المشاكل المسكوت عنها، التي يصطدم الحديث عنها دائما بصخرة الصمت.

المصدر: مصراوي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409708