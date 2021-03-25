بعض مطهرات الأيدي تحتوي مواد كيميائية مسببة للسرطان قد تشكّل “خطرا جسيما”

كل الوطن – وكالات: وجد تحليل جديد أن بعض معقمات الأيدي المتاحة على نطاق واسع لدرء الإصابة بفيروس كورونا تحتوي على مستويات عالية من مادة كيميائية معروفة بأنها تسبب السرطان.

وعندما سيطر “كوفيد-19” في البداية على الولايات المتحدة، نفدت المتاجر من معقمات الأيدي، ما أدى إلى فراغ تم ملؤه بعد ذلك من قبل العلامات التجارية الأقل شهرة.

ووجدت التحاليل أن بعض هذه المنتجات تحتوي على مستويات عالية من مادة البنزين الكيميائية المسببة للسرطان.

وقال ديفيد لايت، الرئيس التنفيذي لشركة Valisure، وهي صيدلية على الإنترنت تختبر المنتجات الدوائية، إن الشركة حللت مؤخرا 168 علامة تجارية لمطهرات اليدين: “هذه النتائج مثيرة للقلق وتكشف عن مخاطر محتملة ضارة بالصحة العامة”.

وكانت النتائج مقلقة: 17% من العينات اكتشف فيها البنزين و8% من العينات احتوت على كميات بنزين أعلى من الحد المسموح الذي وضعته إدارة الغذاء والدواء لمساعدة السوق على تلبية طلب المطهر، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.

وأصدرت شركة Valisure النتائج التي توصلت إليها في عريضة مقدمة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تطلب فيها الشركة من الوكالة اتخاذ إجراءات بشأن المنتجات التي تحتوي على أعلى مستويات من البنزين.

وتم تصنيع غالبية المنتجات ذات المشكلات في الولايات المتحدة أو الصين، وكانت من المواد الهلامية. وكان عدد منها متاحا على نطاق واسع، وبعضها قابل للشراء في أمازون وفي متاجر Target. كما وقع بيع واحدة من أكثر الصيغ الملوثة على شكل زجاجة Baby Yoda. وبدأ بيع كافة المنتجات الأسوأ في أبريل ومايو 2020.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تنبيها بشأن منتجات مطهرات الأيدي من المكسيك التي تبين أنها ملوثة بالميثانول، وهي مادة كيميائية سامة عند امتصاصها عبر الجلد، ويمكن أن تكون مهددة للحياة إذا تم تناولها.

وفي العام الماضي، نبهت إدارة الغذاء والدواء العملاء إلى الابتعاد عن معقمات اليد “السامة” الأخرى في تحذير مماثل. وتشمل العلامات التجارية التي تم تحديدها في تقرير 24 مارس الصادر عن شركة Valisure ما يلي:

-Artnaturals

-Scentsational Soaps & Candles Inc

-Huangjisoo

-TrueWash

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-The Crème Shop

-Star Wars Mandalorian

-Body Prescriptions

-Born Basic

-Beauty Concepts

-PureLogic

-Miami CarryOn

-Natural Wunderz

-clean-protect-sanitize

-Puretize

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المصدر: نيويورك بوست

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409718