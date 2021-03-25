ناشطة سعودية تنتقد ظاهرة تسميم الكلاب في مكة (فيديو)

كل الوطن – الرياض: انتقدت الناشطة السعودية أمل الشهراني ظاهرة تسميم الكلاب في مكة، مؤكدة أنها غير قادرة على استيعاب عدد الكلاب المقتولة.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو للشهراني تبدو فيه بحالة انهيار وبكاء بسبب ظاهرة تسميم الكلاب في مكة.

وقالت الشهراني إن كل البلاد توجد بها ظاهرة قتل الكلاب، لكنها عبرت عن صدمتها من وجودها في مكة، مضيفة أنها تعلم أن الكلاب قتلت عددا من الأطفال إلا أنها ألقت باللائمة على الأسر.

ويتم تصوير جثة 38 كلب تم تسميمها بكل برود وكأن الوضع طبيعي؟! وفي أطهر بقاع الدنيا؟ أتساءل دائماً: إذا امرأة دخلت النار في قطة حبستها ، ما مصير هؤلاء؟! الله المستعان pic.twitter.com/q6AZVH67kH — بدر الطريّف (@llbadrll) March 23, 2021

وتابعت: “ماني قادرة أستوعب كمية الكلاب اللي انقتلت، حرام والله حرام، قاتلينهم في مكة، في بيت الله في أرض الله، يا أخي أنا متأكدة إنه هذي التصرفات تصرفات فردية، ناس ما عندها قلوب، لأنه مستحيل إنه الحكومة أو الأمير محمد بن سلمان يرضى عن هذا الشي، هذا أمير إنسانية ولو يدري حينتفهم واحد واحد، شوهتوا البلد الله يشوهكم”.

طبعا بعض المتخلفين مستغربين من مشاعر هالانسانة

شي طبيعي لانهم محرومين فعلا من حاجه اسمها رحمة وعطف ورفق وانسانية

مشاعرك وصلت يا امل

وهالارواح لها رب ينتصر لها@amal_tampa#اوقفوا_تسميم_الكلاب#امل_الشهراني pic.twitter.com/y8oePgO1vT — عبدالله فرحات /❤️برق ورعد❤️ (@AbdullahFarahat) March 25, 2021

وكان مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل بشأن تسميم عدد من الكلاب الضالة وقتلها، قد أثار الجدل بين السعوديين.

وذكرت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة “المرصد”، أن “المجزرة” نفذتها بلدية خليص التابعة لأمانة جدة بمنطقة مكة المكرمة غربي البلاد يوم السبت الماضي، في إطار حملة على الكلاب الضالة والمسعورة في الشوارع والطرقات، بعد مقتل طفلة بسبب الكلاب الضالة في الرياض.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409721