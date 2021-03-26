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الفنانة العمانية زارا البلوشي تكشف سبب طلاقها الثاني (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : الجمعة 26 مارس 2021 - 1:53 مساءً
الفنانة العمانية زارا البلوشي تكشف سبب طلاقها الثاني (فيديو)

كل الوطن – وكالات: كشفت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي، عن سبب انفصالها عن زوجها، بعد زواج هو الثاني لها والذي لم يستمر إلا نحو شهر فقط.

وأشارت الفنانة العمانية في مقطع فيديو إلى أنها خدعت في زوجها، مؤكدة أنها “بوجوده وغير وجوده كما هي ولم يرفعها ولم يضف إليها أي شيء”.

وقالت أن اختيارها كان سيئا، لافتة إلى أن زوجها كان يكذب عليها ولم يكن سندا لها كما وعدها.

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وأضافت “أبغى أرتبط برجل قد كلمته ومواعيده ووقته، الحمد لله عندي خير وهو عنده خير ماني جاية عشان فلوسه ولا هو جاي عشان فلوسي ولا جاي عشان شهرة ولا شي حسبي الله ونعم الوكيل”.

وتابعت “أتحسب عليه خلى الناس تتشمت فيني وأهلي لأ وصاحباتي كلهم كانوا مقتنعين إنو هو صح “.

وكانت الفنانة العمانية المقيمة في السعودية، زارا البلوشي، أعلنت في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي انفصالها عن زوجها الثاني، وذلك بعد زواج استمر لنحو شهر فقط.

يذكر أن الفنانة العمانية كانت متزوجة من المخرج السعودي سمير عارف، وفي أغسطس من عام 2018 كشفت عن طلاقها منه، مؤكدة أن الانفصال جاء لعدم التوافق بينهما وأن علاقتهما لا تزال جيدة.

المصدر: RT+إنستغرام

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409728

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