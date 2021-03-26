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تركيا تعبّر علن إستعدادها لمساعدة مصر بخصوص “جنوح سفينة في قناة السويس”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-26T14:14:52+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الجمعة 26 مارس 2021 - 2:14 مساءً
تركيا تعبّر علن إستعدادها لمساعدة مصر بخصوص “جنوح سفينة في قناة السويس”

كل الوطن – وكالات: أعلن وزير النقل التركي اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة على خلفية حادثة جنوح سفينة في قناة السويس.

ولفت الوزير التركي إلى أن تركيا تمتلك سفينة قادرة على تنفيذ عمليات كبيرة مثل إعادة التعويم.

في غضون ذلك، نفت شركة “شوي كيسن” اليابانية التي تملك سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس اليوم الجمعة تقارير عن أنها تسعى لتعويم السفينة مساء غد.

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وأضافت “ليس لدينا تقدير لموعد نجاح المهمة”.

وتعطلت حركة مرور السفن عبر قناة السويس، إثر جنوح سفينة حاويات عملاقة قبل يومين، فيما قال تقرير إن سفنا تنقل نفطا بقيمة 400 مليون دولار لا يمكنها المرور عبر القناة.

المصدر: الأناضول

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409731

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