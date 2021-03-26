كل الوطن – وكالات: نشرت وكالة “نوفوستي” الروسية صورا وفيديو يكشفان عن مسار غريب سلكته سفينة الحاويات Ever Given، العالقة في قناة السويس قبل دخولها والجنوح.

الكشف عن مسار غريب سلكته السفينة المتعثرة في قناة السويس قبل دخول الممر في مصر (فيديو)

وقالت الوكالة إنه وفقا للصور اتبعت السفينة مسارا مثيرا للجدل في البحر الأحمر.

ويظهر من الصور أن السفينة الجانحة سلكت مسارا دائريا وغير مفهوم، قبل أن تدخل ممر القناة.

الكشف عن مسار غريب سلكته السفينة المتعثرة في قناة السويس قبل دخول الممر في مصر (فيديو)

المصدر: نوفوستي

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409734