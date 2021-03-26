حصيلته 32 قتيلا.. اللقطات الأولى من موقع حادث تصادم قطارين في مصر (فيديو وصور)

كل الوطن – رويترز: ذكر التلفزيون المصري نقلا عن وزارة الصحة أن حادث تصادم قطارين في مدينة سوهاج أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة 66 آخرين اليوم الجمعة.
وذكرت الوزارة في بيان أنه تم إرسال 36 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث ويجري نقل المصابين والقتلى إلى مستشفيات محلية.
وأظهرت صور تداولها الإعلام المحلي عربات قطار انقلبت عند ترعة مياه.
وقال مصدر أمني لرويترز “اصطدم القطاران أثناء سيرهما بسرعات ليست عالية جدا مما أدى إلى تدمير عربتين وانقلاب ثالثة”.
وتملك مصر واحدة من أكبر وأقدم خطوط السكك الحديدية في المنطقة.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو يظهر اللقطات الأولى من موقع حادث تصادم قطارين وسقوط عدد من الضحايا.
#حادث#اصطدام#قطارين وخروج ٣ عربات عن القضبان في #سوهاج
لا حول ولا قوة الا بالله#قطار#مصر#حادث_سوهاج#حادث_تصادمpic.twitter.com/e9gGzSavNY
— Mohamed Elbouhy (@elbouhy_mohamed) March 26, 2021
وأظهر الفيديو خروج عدد من عربات القطار عن مسارها، بالإضافة إلى وجود عدد من الضحايا على الأرض، في انتظار وصول سيارات الإسعاف.
وكان مصدر بهيئة الإسعاف في مصر، قد أكد اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا بسوهاج، ما نتج عنه خروج 3 عربات عن القضبان، ووجود عدد من الضحايا.
وتلقت الأجهزة التنفيذية وهيئة السكة الحديد بلاغا بوجود حادث تصادم قطارين وجار اتخاذ اللازم.
وبحسب مصدر بالسكة الحديد، توقفت حركة المسير لوجه بحري للقطارات، نظرا لحادث بقطار 157 المميز واصطدامه بقطار مكيف في سوهاج.
المصدر: RT
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409741