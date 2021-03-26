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الدفاع السعودية: استهداف الحوثيين لمحطة جازان تخريب يستهدف الاقتصاد العالمي

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-26T14:41:31+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الجمعة 26 مارس 2021 - 2:41 مساءً
الدفاع السعودية: استهداف الحوثيين لمحطة جازان تخريب يستهدف الاقتصاد العالمي

كل الوطن – وكالات: قالت وزارة الدفاع السعودية اليوم الجمعة، إن “الاعتداء الحوثي على محطة جازان، هو عمل تخريبي وجبان، ويستهدف الاقتصاد العالمي وأمن الصادرات البترولية”.

وذكرت الوزارة أنها ستتخذ “كل الإجراءات اللازمة والرادعة” لحماية منشآت تصدير النفط.

يأتي ذلك، عقب تأكيد مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أمس الخميس نشوب حريق في خزان محطة لتوزيع المشتقات البترولية في جازان، إثر استهدافه بقذيفة أطلقها الحوثيون على المملكة.

وقال المسؤول “تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان مساء اليوم، لاعتداء تخريبي بمقذوف أطلقه الحوثيون، ونتج عنه نشوب حريق في أحد خزانات المحطة، ولم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح”.

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وأضاف: “أن المملكة تدين هذا الاعتداء التخريبي الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية، والذي لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمي ككل”.

وتابع: “الاعتداء يؤثر في الملاحة البحرية، ويعرض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى جراء مثل هذه الأفعال التخريبية”.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم حركة “أنصار الله” يحيى سريع اليوم الجمعة، عن عملية استخدمت فيها 18 طائرة مسيرة وصواريخ باليستية استهدفت شركة “أرامكو” في راس التنورة وينبع ورابغ وجيزان وقاعدة عسكرية بالدمام.

المصدر: الإخبارية السعودية+RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409750

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