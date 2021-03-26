تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. الكشف عن سبب تصادم قطارين في الصعيد ووجود مجهولين وراء الحادثكل الوطنمصر تصدر بيانا بعد أنباء عن تهديد بانهيار هرم خوفوكل الوطنالدفاع السعودية: استهداف الحوثيين لمحطة جازان تخريب يستهدف الاقتصاد العالميكل الوطنحصيلته 32 قتيلا.. اللقطات الأولى من موقع حادث تصادم قطارين في مصر (فيديو وصور)كل الوطنمسار غريب سلكته السفينة المتعثرة في قناة السويس قبل دخول الممر في مصر (فيديو)كل الوطنتركيا تعبّر علن إستعدادها لمساعدة مصر بخصوص “جنوح سفينة في قناة السويس”كل الوطنالفنانة العمانية زارا البلوشي تكشف سبب طلاقها الثاني (فيديو)كل الوطنمصر تعلن عن 9 ضوابط سعودية للحجكل الوطنخادم الحرمين ورئيس الوزراء العراقي يتفقان على تكثيف التعاونكل الوطنناشطة سعودية تنتقد ظاهرة تسميم الكلاب في مكة (فيديو)

مصر.. الكشف عن سبب تصادم قطارين في الصعيد ووجود مجهولين وراء الحادث

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : الجمعة 26 مارس 2021 - 6:39 مساءً
مصر.. الكشف عن سبب تصادم قطارين في الصعيد ووجود مجهولين وراء الحادث

كل الوطن – وكالات: كشف بيان أصدرته هيئة السكك الحديدية في مصر، عن أسباب تصادم قطارين في الصعيد ووقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وقالت الوزارة في بيان لها: “أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر – الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين”.

اقرأ أيضا...

وتابع البيان: “عليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان – القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة أخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وإنقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات”.

وأشار البيان إلى أنه جار حصر الضحايا والمصابين بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجار المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409771

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.