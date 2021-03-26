مصر.. الكشف عن سبب تصادم قطارين في الصعيد ووجود مجهولين وراء الحادث

كل الوطن – وكالات: كشف بيان أصدرته هيئة السكك الحديدية في مصر، عن أسباب تصادم قطارين في الصعيد ووقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وقالت الوزارة في بيان لها: “أثناء مسير قطار 157 مميز الأقصر – الإسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا تم فتح بلف الخطر لبعض العربات بمعرفة مجهولين”.

وتابع البيان: “عليه توقف القطار، وفي هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 تجاوز قطار 2011 مكيف أسوان – القاهرة سيمافور 709 واصطدم بموخرة أخر عربة بقطار 157 مما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة وإنقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات”.

وأشار البيان إلى أنه جار حصر الضحايا والمصابين بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج وطهطا والمراغة وتم تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، وجار المتابعة لسرعة رفع الحادث وتسيير حركة القطارات على الخط.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409771