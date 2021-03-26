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الدفاع السعودية تنشر فيديو لسرب طائرات مسيّرة اقتحمت سماء المملكة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : الجمعة 26 مارس 2021 - 7:27 مساءً
الدفاع السعودية تنشر فيديو لسرب طائرات مسيّرة اقتحمت سماء المملكة (فيديو)

كل الوطن – الرياض: نشرت وزارة الدفاع السعودية لقطات تظهر سرب طائرات مسيرة اقتحمت سماء المملكة لمهاجمة أهداف داخلها، عقب إعلان جماعة الحوثي الارهابية تنفيذ عملية هجومية ضد منشآت عسكرية بـ18 طائرة.

وظهر في الفيديو كيف دمرت الدفاعات الجوية السعودية جميع الأجسام المعادية التي حاولت استهداف المملكة، وتناثر حطامها على الأرض بعد تدميرها.

وكانت جماعة الحوثي، أعلنت اليوم الجمعة، تنفيذ عملية هجومية ضد منشآت عسكرية وحيوية سعودية بينها مقرات لشركة “أرامكو” النفطية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

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المصدر: الإخبارية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409787

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