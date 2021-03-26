الدفاع السعودية تنشر فيديو لسرب طائرات مسيّرة اقتحمت سماء المملكة (فيديو)

كل الوطن – الرياض: نشرت وزارة الدفاع السعودية لقطات تظهر سرب طائرات مسيرة اقتحمت سماء المملكة لمهاجمة أهداف داخلها، عقب إعلان جماعة الحوثي الارهابية تنفيذ عملية هجومية ضد منشآت عسكرية بـ18 طائرة.

وظهر في الفيديو كيف دمرت الدفاعات الجوية السعودية جميع الأجسام المعادية التي حاولت استهداف المملكة، وتناثر حطامها على الأرض بعد تدميرها.

وكانت جماعة الحوثي، أعلنت اليوم الجمعة، تنفيذ عملية هجومية ضد منشآت عسكرية وحيوية سعودية بينها مقرات لشركة “أرامكو” النفطية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

فيديو | وزارة الدفاع تعرض لقطات لتدمير الطائرات بدون طيار المفخخة والتي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية#الإخباريةpic.twitter.com/cP4RNuEosR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 26, 2021

المصدر: الإخبارية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409787