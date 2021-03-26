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أمير قطر يعلق على حادث القطار في مصر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الجمعة 26 مارس 2021 - 10:28 مساءً
أمير قطر يعلق على حادث القطار في مصر

كل الوطن – وكالات: علق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على حادث القطارين في محافظة سوهاج المصرية.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية “قنا” بعث أمير قطر ببرقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضحايا الحادث وتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

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وأرسل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وسلطان عمان هيثم بن طارق، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس العراق برهم صالح برقيات تعزية إلى الرئيس المصري عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409790

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