تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنبعد العرضين التركي والأمريكي.. مصر تصدر بيانا بخصوص السفينة الجانحة في قناة السويسكل الوطنأمير قطر يعلق على حادث القطار في مصركل الوطنالدفاع السعودية تنشر فيديو لسرب طائرات مسيّرة اقتحمت سماء المملكة (فيديو)كل الوطن“طابور السفن وصل حتى الهند”.. ما حجم الخسائر على بوابة قناة السويس كل دقيقة؟ (فيديو)كل الوطنمصر.. الكشف عن سبب تصادم قطارين في الصعيد ووجود مجهولين وراء الحادثكل الوطنلبنان.. الحكومة تعلن العثور على “مواد نووية خطيرة” في البلاد وتدعو لتعامل عاجل معهاكل الوطنمصر تصدر بيانا بعد أنباء عن تهديد بانهيار هرم خوفوكل الوطنالدفاع السعودية: استهداف الحوثيين لمحطة جازان تخريب يستهدف الاقتصاد العالميكل الوطنحصيلته 32 قتيلا.. اللقطات الأولى من موقع حادث تصادم قطارين في مصر (فيديو وصور)كل الوطنمسار غريب سلكته السفينة المتعثرة في قناة السويس قبل دخول الممر في مصر (فيديو)

بعد العرضين التركي والأمريكي.. مصر تصدر بيانا بخصوص السفينة الجانحة في قناة السويس

كل الوطن - فريق التحرير
2021-03-27T15:38:55+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : السبت 27 مارس 2021 - 3:38 مساءً
بعد العرضين التركي والأمريكي.. مصر تصدر بيانا بخصوص السفينة الجانحة في قناة السويس

كل الوطن – وكالات: أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر أسامة ربيع، أن نسبة إنجاز أعمال التكريك المستهدفة لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بلغت نحو 87%.

وأوضح رئيس الهيئة أن “الكراكة مشهور بدأت أمس العمل على بعد 100 متر من السفينة، واقتربنا اليوم حتى بعد 15 مترا، ومن عمق ابتدائي نصف متر وحتى عمق تكريك بلغ حاليا 15 مترا”.

وأكد رئيس الهيئة على أن “أعمال التكريك تتم بمراعاة أقصى معايير الأمان الملاحي وذلك بالحفاظ على مسافة آمنة تقدر عند أقرب نقطة مسموح بها للاقتراب من السفينة بحوالي 10 أمتار من السفينة”، مشيرا إلى “أننا لن نتمكن من التكريك بعد هذه المسافة ولكننا سنستعيض عن ذلك بالانهيارات الترابية التي ستتم من تلقاء نفسها”.

اقرأ أيضا...

جدير بالإشارة، إلى أنه من المقرر استئناف تجارب الشد بواسطة كل من القاطرة “بركة 1” والقاطرة “عزت عادل ” فور انتهاء أعمال التكريك المستهدفة والتي تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمال.

وفي نفس السياق، “ثمنت هيئة قناة السويس ما تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية من عرض للمساهمة في تلك الجهود، وتتطلع للتعاون معها في هذا الصدد تقديرا لهذه المبادرة الطيبة والتي تؤكد على علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين”.

كذلك، “أعربت الهيئة عن صادق الامتنان أيضا لكل ما تلقته من عروض للمساعدة في هذا الشأن مشيرة إلى الجهود الجارية نحو إعادة تعويم سفينة الحاويات”، ومؤكدة على حرص هيئة قناة السويس على انتظام حركة الملاحة العالمية في القناة في أقرب وقت.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=409793

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.